مطار أبوظبي يوفر خدمة إنترنت ضمن الأسرع في العالم

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي، توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة «سوبر فاي»، في جميع مرافق مطار أبوظبي الدولي، والتي ستتيح للمسافرين عبره تحميل البيانات عبر الإنترنت بمعدل 200 ميغابايت في الثانية.

وفعّلت مطارات أبوظبي خدمة الإنترنت - التي تعتبر من بين الأسرع في العالم - في مباني المسافرين الثلاثة في مطار أبوظبي الدولي، بعد إجرائها الاختبارات اللازمة. وتوفر هذه الخدمة مجاناً، ما يتيح للمسافرين إمكانية التواصل بسهولة مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم عند الوصول أو مغادرة المطار.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «إن إطلاق هذه الخدمة، يأتي في إطار حرصنا المستمر على إرضاء المسافرين، باعتبارهم أحد أولوياتنا الرئيسة، إذ نسعى باستمرار إلى التركيز على إثراء تجربة المسافرين منذ لحظة وصولهم المطار وحتى مغادرتهم، ونحن على ثقة بأن تأمين الاتصال بخدمات الإنترنت السريع، يلعب دوراً مهماً في تقديم قيمة استثنائيّة، ولهذا السبب، فإننا سنواصل الاستثمار بقوّة في تطوير إمكانات بنيتنا التحتية عالمية الطراز. ويأتي توفير هذه الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الشركة في أن تصبح مجموعة المطارات الرائدة على مستوى العالم».

وأضاف: «نفخر بتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي فائقة السرعة مجاناً، لجميع المسافرين، في جميع مرافق مطار أبوظبي الدولي، ونؤكد أن الاهتمام بالتكنولوجيا المتقدّمة، يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو التحول الرقمي. كما نثق بأن تطوير البنية التحتية للإنترنت، سيفسح المجال أمام تقديم مزيدٍ من الخدمات الذكية والحلول المرتبطة بها».

جدير بالذكر، أن مطارات أبوظبي وقعت اتفاقية تعاون مع شركة «سيسكو» في أكتوبر الماضي، لتزويد مطار أبوظبي الدولي بحلولٍ متطورة، تدعم استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، والتي تغطي الكفاءة التشغيلية والقدرات الرقمية، وتعزيز تجربة المسافرين.