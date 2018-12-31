تدفق سياحي جزائري على تونس

المصدر: تونس - د ب أ

يتوافد الآلاف من السياح الجزائريين على المعابر الحدودية مع تونس لقضاء عطلة نهاية السنة الميلادية.

وتشهد المعابر في ولاية جندوبة بشكل خاص حركة نشيطة من السياح الجزائريين، إذ قُدّر عدد الوافدين بأكثر من 124 ألف سائح جزائري منذ مطلع ديسمبر الجاري.

وقال المندوب الجهوي للسياحة في مدينة طبرقة السياحية التابعة للولاية، عيسى المرواني، للإذاعة التونسية، إن إقبال السياح الجزائريين هذا العام عرف تطوراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد زيارة 85 ألف سائح.

وبحسب المسؤول، بلغ عدد الوافدين من الجزائر على تونس عبر معابر ولاية جندوبة وحدها منذ بداية العام حتى يوم 20 من الشهر الجاري، أكثر من مليون و50 ألف سائح.