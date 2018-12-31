المصدر: بكين - د ب أ

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية إن حجم إنتاج الفولاذ في البلاد قفز بنسبة 8.3% على أساس سنوي ليصل إلى 1.01 مليار طن في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وأضافت اللجنة في بيان لها إن وتيرة النمو تسارعت من نظيرتها المسجلة عند 7.8 % خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين، و1.1% المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الارتفاع المذكور على الرغم من تراجع الاستثمارات في تطوير البنية التحتية والعقارات اللذين يعدان مستهلكين رئيسين للفولاذ.

وفي نوفمبر فقط، ارتفع إنتاج الصلب في الصين 11.3% على أساس سنوي، ما يشير لتراجع بنسبة 2.9% المسجلة في نوفمبر 2017.