«إنتريبرينور»: الإمارات الأولى عالمياً في استقطاب الشركات الناشئة في 2019

المصدر: دبي - سيد صالح

توقّع مقال نشرته أمس مجلة «إنتريبرينور» الأميركية أن تصبح الإمارات الدولة رقم 1 عالمياً في استقطاب الشركات الناشئة في 2019 بفعل المحفزات المتنوعة التي أعلنت عن تطبيقها في 2018.

وأوضح المقال، الذي نشرته المجلة المتخصصة في شؤون ريادة الأعمال حول العالم، تحت عنوان «6 أسباب تجعل الإمارات تستقطب الشركات الناشئة العالمية»، أنه في ظل التوقعات بأن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً أعلى في 2019، ومع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي»، تتزايد الفرص التي تتيحها الإمارات لرواد الأعمال حول العالم على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم للعمل وتحقيق النجاح على أرضها.

وساق المقال ستة أسباب وراء جاذبية الإمارات لدى رواد الأعمال. وكان السبب الأول هو اقتصاد الإمارات المتنامي، حيث توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً قوياً في 2019 يبلغ 3.7%.

والسبب الثاني هو التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القوانين المتعلقة بمنح تأشيرات الإقامة للوافدين، ضمن حزمة المحفزات الاستثمارية التي أعلنتها في 2018.

والسبب الثالث هو «إكسبو 2020 دبي»، والمتوقع أن يستفيد منه عدد كبير من الشركات الناشئة المتخصصة في عدد من القطاعات المتعلقة بالحدث، كقطاعات الضيافة والخدمات والتموين.

والسبب الرابع هو السماح بامتلاك المقيمين شركات في الإمارات بنسبة 100%، الذي سيحفز المزيد من المستثمرين إلى تأسيس أعمالهم التجارية بالدولة.

والسبب الخامس هو منح المزيد من الفرص لرائدات الأعمال. وذكر المقال أنه لم يكن هناك في تاريخ الإمارات وقت أفضل من الوقت الراهن للسيدات كي يحققن النجاح في أعمالهن التجارية على أرضها.

والسبب السادس هو تدفق المزيد من المواهب الشابة في مجال ريادة الأعمال لافتتاح أعمالهم بالإمارات، بعد المحفزات والقوانين الجديدة، وهو الأمر الذي سيعزز سوق العمل بالدولة وسيثريها بالمواهب والعناصر المتميزة.