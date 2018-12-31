ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى متجر تسجيلات «جاردزيلا»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

كشف موقع متخصص في التكنولوجيا عن تجاهل شركة «جاردزيلا» لأنظمة الأمن وكاميرات المراقبة الذكية، للتحذيرات التي أطلقها باحثون ومتخصصون في مكافحة القرصنة المعلوماتية بشأن وجود العديد من الثغرات الخطيرة في أحد أشهر منتجاتها.

وبحسب الباحثون في شركة «زيرو داي آول داي» المتخصصة في أمن المعلومات، أن نظام المراقبة الداخلي اللاسلكي الأكثر مبيعاً لدى شركة «جاردزيلا» به مجموعة من مفاتيح التشفير الثابتة التي يسهل الوصول إليها، لأن كلمة المرور الأساسية لنظام المراقبة محمية باستخدام لوغاريتمات عمرها عشر سنوات.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن خوادم تخزين تسجيلات الكاميرات في «جاردزيلا» ما زالت عرضة للاختراق رغم أن الباحثين أرسلوا إلى الشركة رسائل بريد إلكتروني لإبلاغها عن الثغرات الأمنية الموجودة في نظامها بالتفصيل في سبتمبر الماضي.