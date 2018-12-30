دبي تتزيّن بالألعاب النارية في ليلة رأس السنة

المصدر: دبي - وائل الخطيب وسيد صالح

تعد عروض الألعاب النارية الملونة واحدة من أكثر الطرائق إثارة للاحتفال بسنة جديدة، من أوروبا إلى آسيا إلى العالم أجمع. وتعد دبي من أفضل الأماكن لمشاهدة السماء تشع ضياءً احتفالاً برأس السنة الجديدة، إذ حلت في المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الألعاب النارية إبهاراً في العالم، لتكون أجمل من لندن، وشلالات نياغرا، وإدنبرة في اسكتلندا، وهونغ كونغ، وبرلين، بحسب تقرير نشره موقع «فودورز ترافيل».

وقال الموقع: دبي تنجز كل شيء في أكمل صورة ممكنة، من أطول مبنى في العالم إلى واحد من أكبر مراكز التسوق في العالم. وفي العام الماضي، احتفلت بالعام الجديد بإطلاق استعراض ضوئي ومائي تحت اسم Light Up 2018، الذي دخل سجل غينيس للأرقام القياسية عن فئة أكبر عرض صوتي وضوئي على مبنى واحد الذي أضاء برج خليفة والمباني المحيطة بوسط المدينة.

وكانت هناك أيضاً عروض الألعاب النارية الرئيسة في مناطق أخرى من المدينة بما في ذلك دبي فستيفال سيتي مول، وأتلانتيس النخلة، وبرج العرب، الذي يشار إليه أحياناً باسم أول فندق من فئة سبع نجوم في العالم. أما المدن الأربع الأولى فهي سدني وسنغافورة، ونيويورك وريو دي جانيرو.

من جهة أخرى، ذكر موقع «ياهو» الشبكي العالمي أن دبي هي الوجهة الأجدر بقضاء أولى عطلات فيها خلال عام 2019. ونشر الموقع أمس تقريراً عن عطلة عيد الميلاد في دبي، بعنوان «لماذا يتعين عليك قضاء أولى عطلاتك لعام 2019 في دبي؟». وأجاب التقرير عن التساؤل المطروح في عنوانه، فأوضح أن مناخ دبي في الوقت الحالي في أفضل أحواله، وأن نشاط التسوق وحركة البيع والشراء تمضي في الإمارة عليها بأقصى طاقة لها نظراً لبدء مهرجان دبي للسياحة والتسوق الذي تستمر فعالياته شهراً كاملاً، فضلاً عن احتواء الإمارة على عدد هائل من الفنادق التي تناسب كافة الميزانيات.

ووصف التقرير دبي بأنها «المدينة الأكثر طموحاً في الشرق الأوسط»، واستعرض أبرز المعالم السياحية والوجهات الجاذبة في دبي، مثل برج خليفة، وبرواز دبي، ثم تطرق إلى أبرز فنادقها ومراكز التسوق بها.