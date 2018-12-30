تقرير: «إتش آند إم» أكثر الأزياء ألفة بين مستهلكي الإمارات

المصدر: دبي - البيان

احتلت علامة صناعة الأزياء «إتش آند إم» المركز الأول كأكثر العلامات التجارية في صناعة الأزياء ألفة بين المستهلكين في الإمارات. جاء ذلك ضمن تقرير لشركة «إم.بي.إل.إم» لعام 2018 والمتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية.

وذكر التقرير أن «إتش آند إم» احتلت المرتبة الأعلى في الصناعة بين المستهلكين الإناث وذوي الدخل المرتفع، كما سجلت العلامة أيضاً 10 نقاط في مرحلة الاندماج، وهي أندر وأقوى مرحلة من مراحل ألفة العلامة التجارية.

وانخفضت العلامة «نايكي» من المرتبة الأولى إلى المرتبة الرابعة في صناعة الأزياء هذا العام. وتحول النموذج المهيمن على هذه العلامة من نموذج الهوية إلى نموذج الرفاهية من 2017 إلى 2018.

وقال وليم شنتاني، الشريك الإداري في «إم.بي» «إل.إم» دبي: «تعتبر العلامات التجارية في صناعة الأزياء علامات شخصية وذات ألفة بطبيعتها لأنها تستخدم بشكل يومي، وهذا يخلق فرصة لبناء علاقة وثيقة بينها وبين المستهلكين».