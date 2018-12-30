استطلاع «البيان الاقتصادي»: تحسُّن الأوضاع الوظيفية والمالية في 2019

المصدر: دبي- عمرو عادل

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و«فيسبوك» والموقع الإلكتروني لـ«البيان»، عن تفاؤل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم بتحسن أوضاعهم الوظيفية والمالية العام المقبل، ما يؤكد بدوره استمرارية الثقة والمشاعر الإيجابية تجاه الظروف الاقتصادية في الدولة.

وكان سؤال الاستطلاع: «هل أنت متفائل بتحسن وضعك الوظيفي والمالي في 2019؟»، وجاءت غالبية إجابات المستطلع آراؤهم بالميل إلى التفاؤل. وتوقع خبراء في مجال التوظيف، أن تشهد الدولة زيادة في حركة تعيين الموظفين الجدد بمختلف القطاعات العام المقبل، على خلفية النمو الاقتصادي القوي المتوقع.

وقال الخبراء إن سوق العمل مرشح لانتعاشة كبيرة بدعم من حزمة المحفزات والمبادرات الاقتصادية المتنوعة، التي تبنتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بصورة متلاحقة خلال 2018، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.

وتبدو التوقعات العامة للتوظيف في الإمارات إيجابية، إذ يتطلع نحو 50% من الشركات إلى زيادة عدد موظفيها وتستهدف 45% من الشركات الحفاظ على عدد الموظفين، وفق تقرير «ميرسر»، الشركة الاستشارية العالمية في مجال الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، الذي أصدرته الشهر الماضي.

وكشف تقرير «ميرسر» عن زيادة الراتب الإجمالي في الإمارات 4.5% في 2018 عبر مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن تنمو الزيادات السنوية في 2019 بنسبة 4.8%، ما يجعلها واحدة من أعلى المعدلات في المنطقة.