تشغيل حافلات ذكية في الصين

المصدر: تشانغشا - شينخوا

تم تشغيل أول خط من حافلات القيادة الذكية في الصين على الطرق المفتوحة في مدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين أمس الأول.

وبلغ طول خط الحافلات 7.8 كيلومترات مع ما مجموعه 22 محطة في الرحلة ذات الاتجاهين في منطقة شيانغجيانغ الجديدة بالمدينة. وخلال التشغيل التجريبي، سيتم استخدام أربع حافلات قيادة ذكية كهربائية، وفقاً لمصادر من لجنة إدارة المنطقة. وأنهت إحدى حافلات القيادة الذكية بنجاح الرحلة بأكملها على طول الطريق المقرر صباح الجمعة الماضي من دون سائق.

وتهدف منطقة شيانغجيانغ الجديدة إلى بناء خطوط وطنية للحافلات الذكية لتعزيز وضع المعايير المهنية لحافلات القيادة الذكية، والتي يمكن نشرها في السوق المحلية.