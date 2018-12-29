«نستلة» تستهدف مليار دولار مبيعات أغذية نباتية

المصدر: برن - د ب أ

تسعى «نستلة» إلى استغلال التحول المتزايد للمستهلكين عن تناول اللحوم، إلى تناول الأغذية النباتية، للوصول بحجم أعمالها في الأغذية النباتية لمليار دولار خلال عشر سنوات.

وتستعد الشركة حاليا لإنتاج «البرجر المدهش»،نوع نباتي من «البرجر» أي بدون لحوم، ولكنه مصنوع من فول الصويا وبروتين القمح. ومن المنتظر طرحه في الأسواق الربيع المقبل.

وبحسب «بلومبرغ»، تشكل الخطوة تحولاً كبيراً في أنشطة أكبر شركة للصناعات الغذائية في العالم، والتي تشمل منتجاتها الكثير من منتجات اللحوم والألبان، وصارت الخطوة ضرورية بالنسبة لنستلة في الوقت الذي تعاني في العديد من المنتجات التي تحتوي على بروتين حيواني من ركود في الأسواق التجارية.