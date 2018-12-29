«هوم بوكس» يشارك في مفاجآت دبي للتسوّق

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن العلامة التجارية الثالثة المشاركة في «مفاجآت نهاية الأسبوع» خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول للمهرجان، وهي «هوم بوكس»، المتجر المتكامل للأثاث والتجهيزات المنزلية.

يقدم «هوم بوكس» اليوم خصماً يصل حتى 90% على مجموعة متنوعة من الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية في فرعه بابن بطوطة مول.

وسوف يستفيد الزبائن ومحبو التصميم الداخلي من فرص اغتنام أروع المنتجات بأفضل الأسعار، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى نفاد الكمية. يشارك في مبادرة «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن مهرجان دبي للتسوق مجموعةٌ من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم عرضاً حصرياً في يوم معين ومركز تسوق محدد، وذلك خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال مدة المهرجان حتى يوم 2 فبراير 2019.