«فوكسكون» تعتزم إنتاج آيفون في الهند

المصدر: كوبرتينو - د ب أ

تعتزم «فوكسكون» التايوانية المتخصصة في مجال الإلكترونيات إقامة خطوط إنتاج جديدة في مصنعها بالقرب من مدينة تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، لتصنيع بعض طرز هواتف «آيفون»، حسبما أفادت تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة. وتقيم شركة «فوكسكون» حالياً مصانع لها في ولايتي تاميل نادو وأندارا براديش.

وتتعلق الخطة الجديدة للشركة التي أطلق عليها «بروجيكت فروت» بتوسيع مصنع الشركة في سريبرومدور قرب تشيناي بغرض تصنيع هواتف ذكية، بينها طرز آيفون، ويجري العمل لتنفيذ هذه الخطة منذ عام.

وفي الوقت الحالي، يتم تصنيع بعض هواتف آيفون مثل (6 إس) و(إس إي) بواسطة شركة تايوانية أخرى هي «ويسترون»، في مدينة بنجالورو بكارناتكا. وأفادت التقارير بأنه من المقرر الإعلان عن المشروع الجديد يوم 24 يناير المقبل.