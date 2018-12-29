نمو متصاعد في نزلاء فنادق أبوظبي

المصدر: إعداد: رامي سميح ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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تواصل أبوظبي جهودها لترسيخ وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم، إذ تظهر الإحصاءات زيادة كبيرة بنسبة 4.4% في عدد نزلاء الفنادق بالإمارة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.1 ملايين نزيل، وسط توقعات بارتفاع أعدادهم إلى 5.5 ملايين بنهاية 2018.

الهند – 335.1 ألف نزيل بارتفاع 15.2%

الصين – 333.6 ألف نزيل بنمو 10.7%

بريطانيا – 219.1 ألف نزيل بصعود 8.5%

أميركا – 158.8 ألف نزيل بزيادة 23.5%

الفلبين – 154.5 ألف نزيل بتراجع 0.1%

مصر – 140.2 ألف نزيل بارتفاع 5.2%

السعودية – 134.7 ألف نزيل بزيادة 0.1%

ألمانيا – 114.2 ألف نزيل بنمو 8.7%