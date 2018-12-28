التشيك تلغي تحذيرات بشأن تقنيات «هواوي»

المصدر: دبي - البيان

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس: إن تحذير الوكالة التشيكية للأمن الإلكتروني من الأجهزة، التي تصنعها أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم «هواوي»، والتي مقرها في الصين لا يمثل رأي حكومات بلاد أوروبا الشرقية.

وقد عكس مجلس الأمن القومي التشيكي القرار في اجتماع عقد أخيراً، قائلاً إن تحذير «التهديد الأمني» ليس له أي أساس تقني. مضيفاً: إن الجمهورية التشيكية ترحب بكل أنواع الاستثمارات الأجنبية، بغض النظر عن مصدرها.

ونفى مجلس الأمن القومى التحذير الذي تم الإعلان عنه مسبقاً بخصوص حظر أجهزة «هواوي»، وذلك وفقاً لما تم ذكره من قبل بابيس للسفير الصينى تشانغ جيان مين فى براغ أمس. كما نشرت السفارة في موقعها على الإنترنت أن الجمهورية التشيكية ترحب بالشركات الصينية وغيرها من الشركات الأجنبية للقيام بأعمال تجارية أو الاستثمار هناك.