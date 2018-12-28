مبيعات قياسية لـ«أمازون» في موسم العطلات

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة «أمازون» أنها شهدت موسم عطلات «قياسياً»، حيث تم طلب المزيد من العناصر في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى.

ووفقاً لموقع «بيزنس إنسايدر» البريطاني، قال جيف ويلك، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في مجال الأعمال الاستهلاكية: «لقد كان هذا الموسم أفضل ما لدينا حتى الآن، ونتطلع إلى مواصلة تقديم ما يريده العملاء، بأفضل طريقة ممكنة لهم في عام 2019».

ولم تحدد «أمازون» أرقام المبيعات، لكنها قالت إنه خلال الموسم انضم عشرات الملايين من العملاء إلى خدمة برايم، إما من خلال تجربة مجانية وإما من خلال دفع قيمة العضوية، وتم شحن مليار عنصر مع برايم في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يضيف المشتركون الرئيسون الجدد إلى «أمازون» المزيد من السيطرة على التسوق عبر الإنترنت.