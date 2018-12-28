تسريبات: تصميم «آيفون» ثابت حتى 2020

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت تسريبات، عن أن شركة «أبل» تعتزم الاحتفاظ بتصميمها الحالي لهواتف آيفون حتى عام 2020. وأنها تحتفظ عادة بتصاميمها لجيلين على الأقل، لكن ما يثير الاهتمام، هو الاقتراح القائل بأن «أبل» ستقوم بتبني الشاشات المزودة بالثقب، وهو التصميم الذي طرحته «هواوي» و«سامسونغ» مؤخراً.

ويعد الثقب الموجود في أعلى الشاشة، أصغر بكثير من النتوء (Notch)على هواتف «آيفون»، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يمانعون في الواقع الشاشات المزودة بالثقب، ويدعون أنه بمرور الوقت، يمكن تجاهل الثقب في الشاشة بسهولة، وأنه لا يعيق فعلياً استخدام الهاتف.

وحاولت بعض الشركات مثل «أوبو»، العثور على طرق لتجنب القطع في الشاشة، من خلال الاستعانة بتصميم الكاميرا المنبثقة، ولكن يبدو أنه لم يتم تبني هذا التصميم بشكل كبير من قبل الشركات المصنعة الأخرى. وأكدت التسريبات في الوقت ذاته، أنه من المبكر التنبؤ بما ستأتي به هواتف «آيفون» في عام 2020، وأن الشركة الأميركية تحرص دائماً على إحاطة مشاريعها المستقبلية بأكبر قدر من السرية.