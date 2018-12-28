10 مناطق يتنافس المطورون على شراء أراضيها التجارية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر ــ غرافيك: أسيل الخليلي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

رصد «البيان الاقتصادي» 10 مناطق في دبي شهدت إقبالاً واسعاً خلال 2018 من جانب المطورين العقاريين لشراء أراضيها. وتتميز تلك المناطق بسمعة استثمارية في أوساط ملّاك وتجار الأراضي، نظراً لما تدره عليهم من عائدات وأرباح أعلى من باقي المناطق.

وادي الصفا 5

240 قطعة أرض تجارية

2.1 مليار درهم

الحبية الثالثة

573 قطعة أرض تجارية

1.4 مليار درهم

الخليج التجاري

10 قطع أراض تجارية

1.4 مليار درهم

الثنية الرابعة

131 قطعة أرض تجارية

1.3 مليار درهم

حدائق الشيخ محمد بن راشد

204 قطع أراض تجارية

1.2 مليار درهم

البرشاء جنوب الرابعة

85 قطعة أرض تجارية

1.1 مليار درهم

معيصم الأول

174 قطعة أرض تجارية

840 مليون درهم

نخلة جميرا

78 قطعة أرض تجارية

837 مليون درهم

المركاض

26 قطعة أرض تجارية

833 مليون درهم

برج خليفة

3 قطع أراض تجارية

759 مليون درهم