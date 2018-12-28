10 مناطق يتنافس المطورون على شراء أراضيها التجارية

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رصد «البيان الاقتصادي» 10 مناطق في دبي شهدت إقبالاً واسعاً خلال 2018 من جانب المطورين العقاريين لشراء أراضيها. وتتميز تلك المناطق بسمعة استثمارية في أوساط ملّاك وتجار الأراضي، نظراً لما تدره عليهم من عائدات وأرباح أعلى من باقي المناطق.
وادي الصفا 5
240 قطعة أرض تجارية
2.1 مليار درهم
الحبية الثالثة
573 قطعة أرض تجارية
1.4 مليار درهم
الخليج التجاري
10 قطع أراض تجارية
1.4 مليار درهم
الثنية الرابعة
131 قطعة أرض تجارية
1.3 مليار درهم
حدائق الشيخ محمد بن راشد
204 قطع أراض تجارية
1.2 مليار درهم
البرشاء جنوب الرابعة
85 قطعة أرض تجارية
1.1 مليار درهم
معيصم الأول
174 قطعة أرض تجارية
840 مليون درهم
نخلة جميرا
78 قطعة أرض تجارية
837 مليون درهم
المركاض
26 قطعة أرض تجارية
833 مليون درهم
برج خليفة
3 قطع أراض تجارية
759 مليون درهم