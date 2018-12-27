الإمارات مقصد مستثمري العملات الرقمية 2019

المصدر: دبي - أشرف رفيق، وائل اللبابيدي

توقّعت صحيفة تلغراف البريطانية أن تكون الإمارات المقصد الأول للمستثمرين في العملات الرقمية خلال العام المقبل بعد صدور اللوائح المنظمة في منتصف 2019 في الإمارات.

وأضاف قسم العملات الرقمية والتقنيات في الصحيفة البريطانية أن الإمارات سوف تنضم إلى أسواق المالية الرئيسة للاستثمار في العملات الرقمية وسوف تكون مقصداً إقليمياً رائداً في هذا المجال، خاصة للشركات ذات العلاقة بتقنيات بلوك تشين والاستثمار فيها، حسب قول خبراء.

وسوف تضيف «مبادرة الإمارات» الدولة إلى العدد المتزايد من الدول التي وضعت لوائح تنظيمية للاستثمار في العملات الرقمية والتجارة بها وقررت وضع معايير لها، على غرار السلطات اليابانية والأميركية. ونقلت الصحيفة عن هانز فريكين رئيس تنفيذي مشروع ليبرا أبوظبي، أن الإمارات في مركز يخوّلها تماماً لأن تكون رائدة عالمياً في مجال تنظيم الطرح الأولي للعملات الرقمية.

وأضاف فريكين أن الإمارات من أكثر دول العالم الواعدة تقدماً في هذا المجال، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسوف تكون الإمارات مركزاً عالمياً لهذه التجارة العالمية الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن أندريا بوناسيتو رئيس تنفيذي شركة إيتيرنا كابيتال في لندن، أن الإمارات من أولى الدول التي تسعى إلى تنظيم طرح العملات الرقمية، وتوقع أن تصبح في مقدمة تلك الصناعة، بفعل جهود الحكومة في تحديث بنيتها التحتية المالية.

في سياق متصل، توقّع عبد الله هان الشريك المؤسس في شركة «إتش إل سي تكنولوجيز» في دبي، وخبير تقنية «بلوك تشين» أن تصبح الإمارات وجهة عالمية رئيسة للأنشطة التجارية المرتبطة بتقنية «بلوك تشين» العام المقبل.

وأضاف هان في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: تتمتع الإمارات بموقع استراتيجي فريد بين الشرق، حيث تجري معظم عمليات تعدين العملات المشفّرة، التي تقوم على تقنية «بلوك تشين» في دول مثل الصين وفيتنام وإيران وروسيا وبين مراكز الأموال التقليدية في الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة.

حيث بدأت العملات الرقمية تجد سوقاً لها في أنشطة التحويلات المالية رابع أكثر وسيلة استخداماً في التحويلات إلى دول مثل الهند والفلبين ونيجيريا وفيتنام، وذلك بفضل سرعتها وانخفاض رسوم التحويل بالمقارنة مع الوسائل الأخرى.

واعتبر هان 2018 من أكثر الأعوام صعوبة بالنسبة للعملات الرقمية، التي فقدت نحو 80% من قيمتها بعد ارتفاع حاد وغير مألوف، سجلته تلك العملات العام الماضي.

وأكّد هان أن قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO، وتوقع أن يرى الإصدار الأول النور في النصف الثاني من العام المقبل يعزّز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رئيساً لتقنية «بلوك تشين»، ويجذب المزيد من شركات التقنية الناشئة إلى الدولة في 2019.