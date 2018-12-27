وجبات «ماكدونالدز» مفضلة لمليارديرات أميركا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشف موقع «make it» في تقرير، أن وجبات «ماكدونالدز» لاتزال مفضلة لمليارديرات أميركا، على الرغم من قدرتهم على الإنفاق بسخاء. وقال التقرير، إن بعض أغنى الناس في أميركا يلتزمون بعادات اقتصادية دائمة، حيث يحرص أغلبهم على عدم ارتياد المطاعم الراقية غالية الثمن، لصالح مطعم سريع مثل «ماكدونالدز».

ووفقاً للموقع، فقد شوهد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، يتناول وجبة ماكدونالدز في مطعم «ماغنانيلي ستيبس» بالقرب من ساحة بياتزا سباجنا في روما خلال شهر العسل مع زوجته الجديدة «بريسيلا تشان» في عام 2012.

أما المستثمر الأسطوري وارين بافيت، فيفضل أيضاً «جولدين أركس» ويزور المطعم كل يوم لتناول الإفطار ولا ينفق أكثر من 3.17 دولارات. ويتوقف بافيت خلال توجهه إلى عمله في المكتب الذي يبعد بالسيارة خمس دقائق، وهو الأمر الذي درج عليه طوال الـ 54 سنة الماضية، عند «ماكدونالدز» ويطلب واحدة من ثلاث وجبات. ويحافظ بافيت على عاداته الاقتصادية حتى عند دعوة أصدقائه لتناول الغداء.

ففي خطاب بيل وميليندا غيتس السنوي لعام 2017، الذي وجهاه إلى صديقهما القديم بافيت، يروي بيل قصة غداء اقتصادي خاص دعاه إليه بافيت قبل سنوات. وكتب بيل مخاطباً مضيفه بافيت: «أتذكر كم ضحكنا عندما سافرنا معاً إلى هونغ كونغ، وقررنا تناول الغداء في مطعم ماكدونالدز. عرضت أن تدفع، وفتشت جيوبك، وسحبت كوبونات».

ويعتبر كل من بافيت وغيتس من الزبائن الدائمين لمطعم «ماكدونالدز»، أو كما يسمى «ميكي دي»، بحيث حصلا على البطاقات الذهبية من سلسلة المطاعم. وفي مقابلة عام 2007 مع «سي إن بي سي»، كشف بافيت عن محتويات محفظته، عارضاً بطاقته، والتي تتيح له تناول الطعام مجاناً في أي مطعم ماكدونالدز في أوماها بقية حياته. وعلى الرغم من أن بطاقة بافيت صالحة فقط في أوماها، إلا أنه يؤكد أن بطاقة غيتس توفر له وجبات مجانية في أي مكان في العالم.