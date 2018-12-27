المئات يطالبون رئيس أبل بآيفون هدية

المصدر: نيويورك - وكالات

أرسل عدد من المستخدمين حول العالم تغريدات إلى تيم كوك رئيس شركة أبل يطالبونه من خلالها بإهدائهم واحداً من هواتف الآيفون الجديدة بمناسبة أعياد الميلاد.

ووفقا لموقع «مترو» البريطاني، بدأت حملة التغريدات بعد أن كتب كوك رسالة يقول من خلالها: «عيد سعيد لعملائنا وعائلتنا وأصدقائنا وزملائنا في شركة أبل العالمية»، أتمنى لكم قضاء يوم مليء بالبهجة»، لتظهر موجة من التغريدات التي تطالبه بهدايا الكريسماس.

وقال واحد من المستخدمين لكوك: «شكراً جزيلاً على الآيفون الذي آمل أن أتلقاه»، بينما كتب أحدهم تغريدة يقول من خلالها: «حقق أمنية طفلي يا سيدي، فأنا أطلبها منذ فترة طويلة، وأتمنى آيفون جديداً هدية لابني».

وأرسل مستخدم من البرازيل تغريدة لكوك يقول من خلالها: «آمل أن تعطيني هاتف آيفون إكس آر»، كما كتب إليه شاب من أفريقيا تغريدة يقول فيها: «أرجوك أهدني آيفون، لتجعلني شخصاً سعيداً».