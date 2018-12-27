تقنية حديثة لبناء المنازل في يومين بالسعودية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مبادرة تحفيز تقنية البناء في السعودية عن اكتمال بناء منزل متكامل، خلال يومين باستخدام إحدى تقنيات البناء الحديثة، في إطار خطة تسريع عمليات البناء، وتملّك المواطنين وحدات سكنية، تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، إلى جانب تحفيز الاعتماد على تقنيات البناء وتوطين صناعتها في المملكة.

وتفقّد وزير الإسكان رئيس برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، المنزل الذي انطلق العمل فيه الأحد الماضي بالتعاون مع شركة «كاتيرا»، واطلع الوزير خلال زيارته للموقع على تفاصيل التنفيذ، مشيداً بما تحقق على أرض الواقع من إنجاز يسجّل للوطن بأيدي أبنائه المهندسين السعوديين.

وأكد أن تفعيل الأساليب غير التقليدية في البناء يسهم في سرعة تملّك المواطنين منازلهم، وضخ آلاف الوحدات السكنية التي تمتاز بالجودة العالية، موضحاً أن برنامج الإسكان ومن خلال عدد من مشاريعه يعمل على تفعيل وتمكين هذه الأساليب، ضمن مشاركته مع القطاع الخاص، وذلك في إطار السعي الحثيث لرفع نسب التملّك السكني إلى 60% بحلول 2020 وإلى 70% بحلول 2030، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.