3 مليارات دولار أرباح متوقعة لغوغل 2018

المصدر: نيويورك - وكالات

توقع المحلل السوقي الشهير مارك ماهاني أن تسجل شركة «غوغل» أرباحاً في نهاية هذا العام تصل إلى 3 مليارات دولار من مبيعات أجهزة الشركة في 2018، إذ تتجه «غوغل» إلى التركيز على تحقيق إيرادات وأرباح من الخدمات المقدمة في محرك البحث والخدمات الإعلانية، وتطبيقات خرائط غوغل واليوتيوب.

وقال المحلل السوقي إن 2018 يضم الكثير من الأرباح لشركة غوغل من قطاع الأجهزة، حيث كشف تقرير عن تصاعد نسبة أرباح غوغل من الأجهزة خلال عام 2018، فيما قد تبلغ الإيرادات المتوقعة لغوغل من الأجهزة هذا العام نحو 8.8 مليارات دولار تقريباً هذا العام، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 6%، وزيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 65%.