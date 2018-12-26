«سامسونغ» تطلق ساعة ذكية جديدة قريباً

المصدر: سيؤول - وكالات

تستعد شركة «سامسونغ» لإطلاق ساعة ذكية جديدة تحمل اسم «Pulse» تضم ذاكرة داخلية بحجم 4GB، وتعمل بنظام TizenOS، كما أنها ستأتي مسبقاً مع المساعد الرقمي Bixby.

ذكرت تقارير صحافية أنه لا يوجد حتى الوقت الراهن أية معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن هذه الساعة الذكية الجديدة، لكن هناك احتمال أن يتم الكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 المقرر عقده في أوائل شهر يناير المقبل بمدينة لاس فيغاس الأميركية أو في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل.