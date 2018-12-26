«مايكروسوفت» تطلق حملة حقق أمنياتك في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الشركة الأميركية العملاقة «مايكروسوفت» أمس حملة تحت عنوان «حقق أمنياتك» في دولة الإمارات وكذلك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

حيث تدعو من خلالها كلاً من الأفراد والمنظمات من جميع الأحجام في المنطقة إلى تبادل أفكارهم المتعلقة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي بدورها يمكن أن تساهم في تغيير مختلف جوانب الحياة حول العالم.

وتمثل مبادرة «حقق أمنياتك» منبراً مهماً لتقديم الأفكار والتصورات الابتكارية التي تتمحور حول تطبيق الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن تساعد تلك الأفكار في تحسين حياة الناس وتمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق المزيد.

ومن المنتظر أن تعمل هذه المنصة على تمكين أفكار الأشخاص وتحقيقها على أرض الواقع من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تحويل هذه الأفكار إلى فرص واقعية من شأنها إحداث تأثير حقيقي في العالم.

كما يمكن للأفراد من خلال هذه المبادرة تقديم طلبهم، سواء كانوا يمتلكون فكرة عادية أم فكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، لتقوم شركة «مايكروسوفت» لاحقاً باختيار قائمة من الأفكار المطروحة.

ثم يأتي بعد ذلك تصنيف الأفكار المختارة عبر تصويت يدعمه الزملاء والأصدقاء والعائلة في خطوة لمساعدة أصحاب الأفكار، ومن ثم ستقوم لجنة متخصصة في الربع الأول 2019 بمراجعة جميع الطلبات لاختيار مجموعة من الأمنيات وتحقيقها فعلياً.

تجدر الإشارة إلى شركة «مايكروسوفت» تعمل على بلورة استراتيجيتها العامة في الذكاء الاصطناعي في ثلاثة توجهات تشمل: الحافة الذكية، والسحابة الذكية، والذكاء الاصطناعي المقدم كسلعة استهلاكية لجميع المستخدمين، فضلاً عن تهيئة منتجات الشركة وخدماتها وبرمجياتها على اختلاف أنواعها، لتتوافق مع هذه التوجهات الثلاثة.

وينطبق ذلك على أنظمة «ويندوز» لتشغيل الحاسبات الشخصية، إضافة إلى حزمة برمجيات «أوفيس» المقدمة عبر الإنترنت بمفهوم «البرمجيات كخدمة» والمباعة كمنتج على الأرفف، علاوة على خدمات «أزور» للحوسبة السحابية، وقواعد بيانات «إس كيو إل»، وغيرها من البرمجيات والمنتجات الأخرى.