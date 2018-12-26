دبي.. سحر لا يقاوم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال موقع صحيفة «أوبزرفر» إن في دبي سحراً لا يقاوم، فهي المكان الذي يستهوي الجميع، والوجهة التي يمكنك فيها قضاء الوقت المبكر من الصباح في صيد اللآلئ المحلية في أسواقها التقليدية، والاستمتاع برحلة سفاري على ظهر الجمال في فترة ما بعد الظهيرة في الصحراء وتناول العشاء في المساء في أحد الفنادق في واحدة من أروع الإطلالات على المناظر في العالم.

وأضافت الصحيفة: «في الوقت الذي ارتقت فيه دبي إلى قمة قوائم السفر العالمية، فإن ما لا يدركه الكثيرون أن المرء يمكنه الاستمتاع بكل هذه الأشياء وأكثر في عطلة نهاية أسبوع طويلة مثيرة».

وحققت الرحلة من نيويورك إلى دبي في مقصورة رجال الأعمال في «طيران الإمارات» ما لا يمكن تصوره، فالرحلة التي استغرقت 13 ساعة تحولت إلى تجربة لا يمكن تصورها.

أما صالة المطار فتضم أربعة مطاعم، ومنتجعاً صحياً، و«دشات» من رخام، وساعات روليكس مطلية بالذهب معلقة على الجدران. وبمجرد أن تكون على متن الطائرة يعد لك الطاقم سريراً للاسترخاء. وتتميز الطائرة بإضاءة ملونة خاصة لمحاكاة أجواء الليل والصباح الباكر.

وفي رحلة السفاري مع المغامرات العربية يمكن خوض تجربة لا تنسى، والتي تشمل رحلة وعرة للغاية على الكثبان الرملية والتزحلق على الرمال، وركوب الجمال في المخيم. وستكون الرحلة قصيرة وممتعة لا يمكن نسيانها على الإطلاق.

وهناك حديقة العجائب وهي أعجوبة غاية في الروعة مفعمة بالحيوية وتبلغ مساحتها 780 ألف قدم مربع، تتغير إبداعاتها المورقة في كثير من الأحيان، وتشمل أقواس الزهور والطيور الضخمة، وتحتضن مجسماً لطائرة من «طيران الإمارات». وفازت الحديقة بموسوعة جنيس للزهور في العام 2016.

وهناك أيضاً «مول دبي» الذي يعتبر أكبر مركز تجاري على وجه الأرض ويمتد على مساحة 13 مليون قدم مربع، ويضم 1200 متجر وبوتيك، تضم أشهر الماركات العالمية.

ويشكل «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» موطناً لأكثر مجموعات الحيوانات البحرية تنوعاً في العالم ويتسع لـ 10 ملايين لتر من المياه التي تضم المئات من أسماك القرش والراي بما فيها أكبر مجموعة من أسماك قرش النمر الرملي في العالم.