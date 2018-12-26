«فيستا» تشتري «مايند بودي» بـ1.9 ملياردولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلنت شركة الاستثمار المالي الأميركية «فيستا إيكويتي بارتنرز» موافقتها على دفع 1.9 مليار دولار لشراء «مايند بودي» المتخصصة في تطوير برمجيات الكمبيوتر لمراكز رياضة اليوجا واللياقة البدنية.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن المساهمين في «مايند بودي» وبينهم شركة «لوكسر كابيتال جروب» سيحصلون على 36.50 دولاراً لكل سهم، وهو ما يزيد بنسبة 68% عن سعر سهم الشركة في نهاية تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي. وكان سهم «مايند بودي» قد تراجع بنسبة 30% تقريباً خلال العام الجاري قبل الإعلان عن الصفقة. وارتفع السهم أمس بنسبة 67% إلى 36.37 دولاراً.

ووفقاً لشروط الصفقة، فإنه أمام «مايند بودي» مهلة 30 يوماً من أجل استقدام عروض أفضل.