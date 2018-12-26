«أمازون» تملك 50 طائرة شحن

المصدر: نيويورك - وكالات

قامت «أمازون بتوسيع أسطولها من طائرات الشحن ليصل إلى 50 طائرة بعد أن أضافت 10 طائرات شحن جديدة من نوع بوينغ 767 ـ 300.

وكانت»أمازون«قد قامت بإطلاق خدمة»أمازون برايم«في العام 2016 لدعم عمليات تسليم الطرود، علماً أن»أمازون«هو واحد من أكبر المتاجر الإلكترونية في العالم ويبيع عدداً لا يصدق من المنتجات على أساس يومي، لذلك تحرص الشركة على امتلاك أسطول شحن من الطائرات يمكنها من أداء هذه المهمة. وتعتمد»أمازون«على مجموعة من الخوارزميات المتقدمة والبرمجيات لتحديد السعة والطريق حتى يكون بمقدور الشركة شحن مئات الآلاف من المنتجات في اليوم الواحد.

وتقول»أمازون«إنها سوف تفتح محطة طيران إقليمية في العام 2019، بينما ستفتتح المحور الجوي»Air Hub«في مطار»سينسيناتي" الدولي بشمال ولاية كنتاكي عام 2021.