إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع التلوث بالهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

اتخذت السلطات بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم الاثنين إجراءات عاجلة بعد تسجيل أسوأ مستويات للتلوث في المدينة خلال العام الجاري.

وذكر المجلس المركزي لمكافحة التلوث أن مؤشر جودة الهواء في دلهي الذي يقيس تركيز الجزيئات السامة بلغ مستويات "حادة" تراوحت بين 445 و450 درجة منذ أمس الأحد.

ويذكر أن أقصى قراءة للمؤشر هي 500 درجة، وأن تسجيل المؤشر أعلى من 400 درجة يعتبر خطرا على الصحة.

وحظرت هيئة مكافحة التلوث البيئي، التي تراقب مستويات التلوث التي حددتها المحكمة العليا، الأنشطة الصناعية وأعمال البناء داخل العاصمة وحولها في ضوء الملوثات السامة.

وصدرت تعليمات للشرطة بوقف العربات الثقيلة بما في ذلك الشاحنات التي تمر عبر المدينة وضمان أت تسلك الطرق السريعة المحيطة.

كما نصحت السلطات المواطنين، لاسيما كبار السن والأطفال، بعدم الخروج وتقليل الأنشطة الخارجية.

وقال براشانت جارجافا، المسؤول بالمجلس المركزي لمكافحة التلوث، إن دلهي تواجه أسوأ مستويات تلوث منذ مهرجان الأضواء الهندوسي "ديوالي" في تشرين أول/أكتوبر، الذي شهد إطلاق الألعاب النارية على نطاق واسع.

وجرى تصنيف دلهي، التي يسكنها 25 مليون نسمة، بين أكثر مدن العالم تلوثا في السنوات الأخيرة.

وأصبح الضباب الدخاني السام والتلوث المتزايد سمة متكررة خلال موسم الشتاء في دلهي، ولم تجد جهود ضبط جودة الهواء الآخذة في التفاقم نفعا حتى الآن.

ويرجع التلوث خلال فصل الشتاء في دلهي إلى عوامل عديدة مثل حرق المحاصيل بشكل غير قانوني، والازدحام المروري، وانبعاثات الصناعة، وغبار البناء، وحرق القمامة والوقود للطهي .