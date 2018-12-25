«توي للسفر»: 2019 عام السياحة بلا أطفال

المصدر: برلين - د ب أ

قررت مجموعة السفر والسياحة «توي» زيادة عدد فنادقها المخصصة للبالغين فقط خلال العام المقبل.

وسوف تفتتح توي إجمالي 12 فندقاً جديداً للبالغين فقط في مقاطعة جنوب تيرول بإيطاليا وفي مصر واليونان وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا وتونس وتركيا وقبرص - ليصل العدد الإجمالي لهذه الفنادق التي تحمل العلامة التجارية «سينسيمار» إلى 45 فندقاً.

وتخطط توي أيضاً لأن يكون لديها قارب -وقررت تسميته بشكل مبتكر «توي سينسيمار 1»- لينطلق عبر بحر إيجه في الصيف. وسوف يتوفر في القارب مساحة لنحو 16 سائحاً فقط .

ويقول ماريك أندريزاك، من توي في ألمانيا: «لقد أصبح الأمر طبيعياً أكثر فأكثر بالنسبة حتى للأزواج الذين لديهم أطفال أن يقضوا عطلة بدون أطفال... قد يكون هذا قد أثار الاستنكار في الماضي، ولكن ليس اليوم - لقد تغير المجتمع من هذه الناحية».