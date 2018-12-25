«تاتا» لن تبيع حصتها في «جاجوار لاند روفر»

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات الهندية «تاتا موتورز»، أنها لا تعتزم بيع حصتها في شركة صناعة السيارات الفارهة في بريطانيا «جاجوار لاند روفر»، وذلك بحسب ما أعلنه رئيسها إن. تشاندراسيكاران في بيان له، أمس.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن تشاندراسيكاران قوله إن «(جاجوار لاند روفر) سوف تستمر في مواجهة الرياح العكسية العالمية التي تواجهها صناعة السيارات، وفي معالجتها، وتقوم الإدارة باتخاذ الخطوات الصحيحة لتحقيق التميز التشغيلي».

وأوضح البيان أن شركة «تاتا موتورز» لديها «إيمان قوي» في إمكانيات المنتجات المميزة والعلامات التجارية والتصميمات والقدرات الهندسية لدى «جاجوار لاند روفر» المملوكة لها، مضيفاً أن «تاتا موتورز» سوف تظل ملتزمة بنمو الشركة البريطانية ونجاحها على المدى الطويل.