الخصائص الجمالية تتصدر خيارات عملاء العقار في دبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت منصة دوبيزل العقارية الإلكترونية عن توجه المقيمين الراغبين في شراء عقارات سكنية في الإمارات نحو المنازل والأحياء التي تتمتع بخصائص جمالية مثالية لالتقاط صور مُميّزة ومشاركتها على (إنستغرام) بمساحاتها الخارجية الرحبة ومناظرها الجذابة، بحيث بات ذلك بين الأولويات التي يبحثون عنها بدلاً من شقق الدوبليكس التي تُطلّ على برج خليفة أو الفلل الفاخرة.

وقال سامر عابدين، مدير عام دوبيزل العقارية: «لا تقتصر عمليات البحث عبر المنصة على عقارات الإيجار أو الشراء، إنما يبحث الناس عن منازل يتطلعون إلى الإقامة فيها وأشياء تحلو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن الأمثلة على هذا فيلا بنخلة جميرا بقيمة 80 مليون درهم التي تم عرضها للبيع مؤخراً على دوبيزل العقارية. وكان من الرائع مشاركة هذا العقار مع الناس، الذين شعروا بالفضول للتعرف على طبيعة الحياة فيه، ذلك أنّ اقتناءه أمر بعيد المنال بالنسبة لمعظمنا».

عروض

والجدير بالذكر أنّ جزيرة نخلة جميرا أصبحت على سبيل المثال بين أبرز 5 مجمّعات سكنية معروضة للبيع تم البحث عنها في عام 2018، ما يعكس توجهاً بأنّ فائض عروض البيع يُشجع السكان على الإقامة في المجتمعات الراقية بعد أن أصبحت متوفرة بأسعار مقبولة.