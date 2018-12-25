«أكسا» تضاعف أجر موظفيها بالخطأ

المصدر: زيورخ - رويترز

في مفاجأة سعيدة قبل عيد الميلاد، حصل 4300 موظف سويسري بشركة أكسا الفرنسية للتأمين على مثلي راتبهم المعتاد في شهر ديسمبر، لكن سرعان ما تبددت سعادتهم عندما عرفوا أنه لن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالمال الزائد.

وقالت أكسا: إن الخطأ، الذي كتبت عنه صحيفة تاجيس-أنتسايجر اليومية وأكدته شركة التأمين أمس، حدث بسبب خطأ وقع بين الشركة والبنك الذي يتولى تحويل الرواتب. وللموظفين حرية الاختيار بين إعادة المال أو اعتباره أجراً مقدماً عن شهر يناير. وقال متحدث باسم أكسا : «كان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ... أهم شيء هو أن جميع الموظفين حصلوا على راتب شهر ديسمبر قبل عيد الميلاد».