مصفاة فيتنامية تعرض أولى شحناتها من وقود الطائرات

المصدر: هانوي - رويترز

قال مصدران في مصفاة ني سون الفيتنامية لرويترز أمس إن مصفاة النفط، التي تملك مؤسسة البترول الكويتية حصة فيها، عرضت للبيع أولى شحناتها من وقود الطائرات بعد أسابيع من بدء الإنتاج التجاري رسمياً.

وقال مصدر رفض نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إن شحنة التصدير جاهزة للتحميل بين الأول والعاشر من يناير.

وأضاف المصدر «لا يزال حجم الصادرات والسعر قيد التفاوض مع المشترين المحتملين».

وأبلغ مصدر ثالث بالمصفاة رويترز في نوفمبر أن المصفاة تسعى للحصول على تصريح من الحكومة لتصدير أول شحنة وقود طائرات حجمها 30 ألف طن.

وقال المصدر الأول «تصدير الشحنة الأولى سيساعدنا في الحصول على شهادة أيزو للمنتج»، مضيفاً أن المصفاة ستبيع وقود الطائرات في السوق المحلية بعد ذلك بموجب اتفاق موقع من مجموعة النفط والغاز الفيتنامية بتروفيتنام.

تقع مصفاة ني سون البالغة طاقتها 200 ألف برميل يومياً على بعد 260 كيلومتراً جنوبي هانوي. وبدأت المصفاة الإنتاج التجاري في 14 نوفمبر بعد اختبارات استمرت شهوراً.

وتمتلك شركة إدميتسو كوسان اليابانية ومؤسسة البترول الكويتية حصة نسبتها 35.1% لكل منهما في المصفاة التي تكلفت تسعة مليارات دولار، في حين تحوز بتروفيتنام 25.1% وميتسوي للكيماويات 4.7%.