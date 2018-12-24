«جبل جيس» من الشوكولاته يزن 130 كيلو غراماً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام فريق من الطهاة في منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة بصنع جبل من الشوكولاته يحاكي جبل جيس يظهر فوقه «بابا نويل»، وهو يعبر المسار الانزلاقي الذي تشتهر به إمارة رأس الخيمة.

واستغرق صنع المجسّم، الذي تزدان به ردهة الفندق حتى نهاية العام شهراً كاملاً من العمل، وشارك فيه 15 شخصاً من طاقم الفريق الذي ترأسه شيف الحلويات (تميم) والشيف (سوبراتا كا) المسؤول عن تزيين الأطباق، واستوحيت فكرة العمل من رحلة قاموا بها إلى جبال رأس الخيمة.

واستخدمت زبدة الكاكاو وبودرة الكاكاو لإبراز الطبيعة الصخرية لجبل جيس، كما صُنعت تربة وصخور من الشوكولاته، بالإضافة إلى عجينة السكر التي شكّلت مسارات تخترق الجبل، كما صنع الرمل من السميد، بينما شكّلت قطع الشوكولاته المجوفة أكواخ القرية، وصُنعت أوراق الشجر من الأوريغانو.

ويزن جبل الشوكولاته 130 كيلو غراماً، أي ما يعادل وزن نحو 1000 حبة تفاح، ويظهر فيه تمثال صغير لبابا نويل وهو يعبر المسار الانزلاقي في جبل جيس.