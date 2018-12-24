نمو قوي لصناعة المطاط في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

شهدت صناعة المطاط في الصين نمواً قوياً في الأرباح في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس أنه في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، ارتفع إجمالي أرباح 373 شركة تم جمع بياناتها بنسبة 31.14% على أساس سنوي لتصل إلى 13.07 مليار يوان (حوالي 1.9 مليار دولار).

وقال بيان للوزارة: «إن ربحية الصناعة كانت أفضل من الفترة نفسها من العام الماضي». وارتفع إجمالي إنتاج الصناعة 6.31% ليصل إلى 283.13 مليار يوان، بينما ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 6.12 في المائة لتصل إلى 281.62 مليار يوان.

وفي الفترة نفسها، شهد مصنعو الإطارات الرئيسيون ارتفاعاً بنسبة 1.83% ونمو الأرباح بنسبة 41.9%، حسبما أشار البيان.

ومنذ النصف الأخير من عام 2017، أعلن العديد من صانعي الإطارات عن ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى ارتفاع التكاليف بسبب الارتفاع في أسعار المواد الخام.