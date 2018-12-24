10 وظائف الأكثر شعبية تتصدر قائمة «لينكدان» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

حظيت الوظائف العشر الأكثر شعبية على موقع لينكدان، أكبر شبكة احترافية في العالم، بأكثر من 940 ألف مشاهدة للباحثين عن عمل في دولة الإمارات خلال العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن أربعاً من الوظائف الأكثر مشاهدة لعام 2018، بما في ذلك الوظيفتان الأعلى تصنيفاً، تمثلت في شركات متعددة الجنسيات تعمل في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك أمازون (رقم 1)، ABB (رقم 2)، هواوي (رقم 4) وتيمينوس (رقم 8).

وقد حلّت في المركز الأول وظيفة مدير تطوير الأعمال في أمازون، والتي جمعت أكثر من 124 ألف مشاهدة. ففي وقت سابق من شهر مارس الفائت، حصدت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية موقع الصدارة ضمن قائمة لينكدان لأفضل الشركات للعمل فيها في الولايات المتحدة لعام 2018، استناداً إلى معايير عدة شملت حجم الانتشار والمشاركة والاهتمام بالوظيفة وقوة الاحتفاظ بالموظفين الجدد.

وفي المرتبة الثانية، حلّت وظيفة كبير مهندسي السكك الحديدية في شركة ABB بأكثر من 121 ألف مشاهدة. وضمت القائمة كذلك شركات التطوير العقاري «إعمار» و«ماجد الفطيم» من خلال وظيفتي مسؤول خدمة العملاء ومساعد شخصي يتحدثان اللغة العربية على التوالي.

وقال علي مطر، رئيس شركة لينكدان للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا: «لم يكن مفاجئاً أن تحل شركات التكنولوجيا في المقدمة باعتبارها الخيار الأكثر شعبية للباحثين عن عمل في دولة الإمارات، خاصة أن البلاد تواصل السعي لتحقيق طموحاتها التكنولوجية».

وأضاف: «مع وجود أكثر من 3 ملايين مستخدم لمنصة لينكدان و12 ألف وظيفة معروضة في دولة الإمارات، فقد شهدنا إقبال المزيد من الأشخاص الذين يلجؤون إلى منصة لينكدان لاستكشاف الخيارات المتاحة أمامهم».