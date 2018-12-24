9 نصائح لتجنب الخداع والاستغلال في سوق الأسهم

المصدر: إعداد - رامي سميح -غرافيك: حسام الحوراني

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حددت هيئة الأوراق المالية والسلع، أكثر أساليب الخداع المتعارف عليها في أسواق الأوراق المالية، ونصحت المستثمرين بتجنبها، لضمان عدم تعرضهم لعمليات استغلال قد تعرضهم لضياع استثماراتهم.

1 - الحصول على وعد بتحقيق أرباح خيالية، كأن يقال مثلاً «نضمن لك ربح 35 % كل شهر».

2 - أن تخبرك شركة الوساطة أن أمر البيع أو الشراء محدد الوقت، وأنه لا بد عليك أن تتخذ قرارك اليوم.

3 - استقبال مكالمة تليفونية أو بريد إلكتروني غير معلوم المصدر، بشأن فرص استثمارية واعدة.

4 - أن يعرض عليك فرصاً استثمارية تعد بأرباح كبيرة بدون تحمل أي مخاطر.

5 - أن يعرض عليك الاستثمار في سوق أوراق مالية أجنبية، ولا يمكن لك التأكد من صحة العرض.

6 - أن يعرض عليك التعامل باسمك ولحساب شخص آخر، حيث قد يضعك ذلك في نطاق جرائم وعمليات غسل الأموال.

7 - أن تقوم شركة الوساطة بتقديم نصيحة لك، بشراء ورقة مالية معينة، لا تتناسب مع أهدافك الاستثمارية، أو مقدار المخاطر التي تستطيع أو ترغب في تحملها، أو مع موقفك المالي.

8 - أن تقوم شركة الوساطة بالتعامل على حسابك بالبيع أو الشراء، دون علمك أو صدور أوامر منك بذلك.

9 - عليك التأكد من شخصية الموظف الذي تتعامل معه في شركة الوساطة، إذا تم هذا التعامل عبر الهاتف.

المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع