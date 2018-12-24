انتعاشة سياحية هي الأفضل في الأقصر وأسوان منذ عام 2010

المصدر: الأقصر - د ب أ

أفاد مسؤول سياحي مصري بأن محافظتي الأقصر وأسوان في جنوب البلاد تشهدان انتعاشة سياحية، وصفها بأنها «الأفضل» منذ عام 2010.

وقال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي في الأقصر أمس إن ذلك تزامن مع عودة الرحلات النيلية الطويلة بين مدينتي القاهرة وأسوان، بجانب ارتفاع معدل رحلات البالون الطائر (المنطاد) في مدينة الأقصر لتصل إلى 25 رحلة يومياً تقل مئات السياح الذين يقبلون على تلك الرحلات للاستمتاع برؤية معابد المدينة وآثارها الفرعونية من ارتفاع عالٍ.

وأضاف أن الموسم السياحي الشتوي في الأقصر بدا مبشراً جداً، ومختلفاً من حيث تنوع المنتج السياحي، وارتفاع مستوى الإنفاق لدى السياح الوافدين، بجانب عودة السياح الإيطاليين والفرنسيين، وظهور سوق جديد هو السوق السياحي الكوري.

ورأى عثمان أن حالة الانتعاش السياحي في قطاع السياحة الثقافية في الأقصر وجارتها مدينة أسوان، دفع بالعاملين في القطاع السياحي إلى التفكير في ضرورة إعادة النظر في البنية التحتية ليتمكن القطاع السياحي من استيعاب معدلات النمو.