20 شركة تهيمن على سوق الموضة العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تهيمن 20 شركة على سوق الموضة العالمية، وفقاً لأبحاث جديدة من شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي وشركاه». وفي «مؤشر الأزياء العالمي»، الذي صدر الأسبوع الماضي، صنّفت «ماكينزي» أشهر شركات الأزياء في جميع أنحاء العالم من خلال الأرباح الاقتصادية، التي وصفتها بأنها «مقياس القيمة المضافة التي وضعتها الشركات»، حيث يتم خصم تكاليف التكلفة الضمنية؛ من العوائد المحققة.

وتمثل هذه الشركات، التي يطلق عليها «الفائزون الأوائل» في الوقت الحالي نسبة 97٪ من الأرباح الاقتصادية العالمية في قطاع البيع بالتجزئة، وتمتلك بعض أكبر العلامات التجارية وأكثرها شهرة في قطاع الأعمال، بما في ذلك شركة «نايك» و«اتش أند ام» و«زارا».

وتصدرت القائمة شركة «اندتيكس» الأسبانية المالكة لزارا وماسيمو دوتي وبول أند بير وتبلغ أرباحها الاقتصادية 4 مليارات دولار. تم تأسيس الشركة من قبل رجل الأعمال أمانسيو أورتيغا، الذي افتتح أول متجر لزارا في شمال إسبانيا في عام 1975. ومنذ ذلك الحين نمت زارا لتصبح سلسلة هائلة من 2000 متجر، في 96 دولة حول العالم.

وفي المرتبة الثانية جاءت«نايك» التي لا تهيمن على سوق الأحذية الرياضية الأميركية فحسب، بل تعتبر أيضًا واحدة من أقوى العلامات التجارية في العالم، وتبلغ أرباحــــها الاقتصادية 3 مليارات دولار.

وجاءت ثالثاً مجموعة «ال في ام اتش» ومقرها باريس الأولى عالمياً في مجال السلع الفاخرة مالكة للويس فيتون، وجيفنشي، وديور، ومارك جاكوبس، وتقدر أرباحها بـ 2.33 مليار دولار. وفي المركز الرابع حلت شركة TJX Companies مالكة مارشيلز وتي جي ماكس.

وتبلغ أرباحها 1.97 مليار دولار. أما شركة هيرميس فحلت في المركز الخامس ومن المعروف أن العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة تشتهر بأوشحة الحرير وحقائب اليد اليدوية بيركين المصنعة باليد وثمنها 10000 دولار. وتبلغ أرباحها 1.28 مليار دولار.

ومن أهم الشركات الأخرى «إتش أند إم» وتحتل المركز السادس وأرباحها 1.28 مليار دولار، و« ريتشمونت» تحل سابعة وهي مالكة كارتييه وعطر كلوي وتبلغ أرباحها 1.05 مليار دولار. وأديداس شركة الملابس الألمانية في المركز التاسع وأرباحها 1.06 مليار دولار، وغيرها من الشركات.