حاسوب جديد من «أسوس» لهواة الألعاب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أسوس» عن حاسوب محمول جديد يمثل الجيل الجديد من حواسيب الألعاب المحمولة فائق النحافة. يتميز الحاسوب بسُمك 14.9 إلى 15.75 مم ومزود بمعالج إنتل Core™ i7-8750H ما يجعل هذا الموديل الخيار الأمثل لإنجاز مهام العمل أو الاستمتاع بالألعاب.

ويأتي الحاسوب بشاشة 15.6 بوصة بحواف فائقة الرقة ومعدل تحديث /‏ انتعاش 144 هرتز وزمن استجابة 3 ميلي ثانية، كل ذلك في هيكل 14.2 بوصة معدني متين وفق معايير المتانة العسكرية دون التنازل عن الاهتمام بتفاصيل التصميم الذي يتميز بالانسيابية واللمسات النهائية الرائعة.

ويساعد معدل الشاشة الذي يصل إلى 120 هرتز على مضاعفة معدل التحديث لمشاهدة ممتعة وزيادة معدل التحديث إلى 144 هرتز وانخفاض الضبابية، وذلك بتقليل زمن الاستجابة إلى 3 ميلي ثانية، وبجانب مزايا السرعة، تتميز الشاشة بزاوية رؤية عريضة.