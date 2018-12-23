مايكروسوفت تعالج ثغرة بمتصفح «إكسبلورر»

المصدر: نيويورك - وكالات

أطلقت «مايكروسوفت»، تحديثاً جديداً لمتصفحها «إنترنت إكسبلورر»، وذلك لسد ثغرة أمنية، تم استخدامها لأغراض الاختراق والسيطرة على أجهزة المستخدمين من قبل قراصنة الإنترنت، حيث أفادت الشركة في مدونتها، أن «غوغل» هي من اكتشفت هذه المشكلة، وقامت بإبلاغ مايكروسوفت، التي عملت على حل وسد هذه الثغرة.

وأفاد موقع تقني أميركي، أن المشكلة البرمجية تقوم على استغلال القراصنة لخطأ برمجي يؤدى لانهيار منظومة الذاكرة في المتصفح، وذلك بدعوة المستخدمين لزيارة موقع معين عبر إرسال رابط على البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، وبمجرد فتح المستخدم للرابط بواسطة متصفح إكسبلورر، يقع ضحية للاختراق.

وبعد ذلك، يمكن للقراصنة من خلالها مهاجمة النظام والوصول لبيانات المستخدم، أو تنصيب برامج معينة، فيما أشارت شركة Tenable الأمنية، أن نسخ «إنترنت إكسبلورر 11»، لويندوز 7 و10، قد عانت من هذه المشكلة، بالإضافة لنسخ إكسبلورر 9 وإكسبلورر10 لبعض إصدارات ويندوز الأخرى.