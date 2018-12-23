استطلاع «البيان»: أسعار الطيران الاقتصادي خلال العطلات غير تنافسية

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و«فيسبوك» والموقع الإلكتروني لـ«البيان»، أن أسعار تذاكر الطيران الاقتصادي للرحلات من السوق المحلية غير تنافسية في مواسم السفر، وأوقات الذروة والأعياد. وكان سؤال الاستطلاع: «هل تعتقد أن أسعار تذاكر الطيران الاقتصادي في مواسم السفر تنافسية»، وجاءت غالبية ردود المشاركين في الاستطلاع بالنفي.

وقال 73% من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان الإلكتروني»: إنهم يرون أن أسعار الطيران الاقتصادي غير تنافسية، مقارنة بالتجاري مقابل 69% عبر «فيسبوك»، بينما زادت نسبة المتفقين معهم في الرأي 74% عبر «تويتر». وأعرب 27% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني»، و26% عبر «تويتر»، و31% عبر «فيسبوك» عن أن الأسعار تنافسية.

وقال خبراء في قطاع السفر والسياحة: إن أسعار تذاكر الطيران الاقتصادي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمثيلتها في الطيران التجاري؛ نتيجة قوة الطلب على الوجهات التي تستقطب شريحة كبيرة من المقيمين لقضاء عطلاتهم، وهو ما يحدث في العادة خلال مواسم السفر وأوقات الذروة والأعياد.

وأضاف الخبراء لـ«البيان الاقتصادي»: إن سعر التذكرة بغض النظر عن نوع الطيران، سواء كان اقتصادياً أو تجارياً، يتحدد وفق العديد من العوامل من بينها العرض والطلب وأسعار النفط وغيرها من العوامل المؤثرة في تحديد تكلفة النقل الجوي، لافتين إلى أن الطلب المرتفع خلال مواسم السفر قلّص الفجوة السعرية بين شركات الطيران الاقتصادي والتجاري.

وأوضحوا أن الحجز المبكر أفضل طريقة لتجنب الحصول على تذاكر سفر بأسعار مرتفعة، مشيرين إلى أن ميزة الحجز المبكر أنها تمكّن المسافر من الحصول على سعر تنافسي للطيران الاقتصادي، والاستفادة من ميزة الطيران منخفض الكلفة.