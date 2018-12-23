إطلاق جهاز صحي ذكي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «بيكمان كـــولتر» منتجاً جديداً ذكياً ومبتكراً في الإمارات، يوفر القدرة على إجراء اختبارات صحية مع إعطاء نتائج دقيقة. يتميز الجـــهاز الجديد بتــــقنيات مبتكرة تسمح بتوفير نتائج تحالـــيل عالية الدقة للخلايا في حالتها شبه الأصلية وتقييماً خلوياً دقيقاً لكريات الدم الحمراء والصفائح الدموية وخـــلايا الدم البيضاء أيضاً من المرة الأولى.

وقال الدكتور أكرم عزمي، العضو المنتدب لدى شركة بيكمان كولتر الشرق الأوسط: «يعكس الجهاز بكل ما يتضمنه من تقنيات مبتكرة، التزمنا بتلبية احتياجات الرعاية الصحية عبر المنطقة فهو يوفر للمختبرات نتائج تحاليل طبية غاية في الدقة وبكفاءة كبيرة وسرعة ويساعد المعنين على اتخاذ قرارات طبية حاسمة ومناسبة. كما أن هذا النظام يعتمد حلولاً آلية لتبسيط عدد الخطوات الإجرائية اللازمة للحصول على هذه الجودة من النتائج».