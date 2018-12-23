«رينغ» تطرح كاميرات أمنية جديدة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «رينغ» عن كاميرات جديدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وهي مخصصة للاستخدام الداخلي والخارجي، مما يعزز عروض الشركة المختصة بأمن المنازل والأحياء السكنية.

وقال جايمي سيمينوف، كبير مخترعي علامة رينغ ومؤسسها: «يسعدنا أن نواصل التوسع في منتجات رينغ وحلقتها الأمنية من خلال أولى الكاميرات التي يمكنها العمل في الداخل والخارج. وتوفر هذه الكاميرات أقصى درجات المرونة لتسمح بوضع الكاميرا في أي مكان بصرف النظر عن توفر مصادر الطاقة، لتؤمّن جميع أركان المنزل ومحيطه».

وتتمتع الكاميرات بميزة الكشف عن الحركة والعرض عالي الوضوح بدقة 1080 بيكسل وإمكانات الرؤية الليلية والمحادثة باتجاهين مع وجود صافرة إنذار للتنبيه وزاوية واسعة للرؤية، كما توفر للمستخدمين الأمن داخل منازلهم بحيث يحصلون على تنبيه في حال الكشف عن أي حركة مثيرة للاشتباه في المنزل.