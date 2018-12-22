موقع نيوزيلندي: دبي وأبوظبي وجهتان مثاليتان للتوقف العابر

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «ستاف. كو» الشبكي النيوزيلندي أن دبي وأبوظبي وجهتان مثاليتان للتوقفات العابرة خلال الرحلات الجوية ذات المسافات الطويلة من نيوزيلندا أو أستراليا إلى أوروبا.

ونشر الموقع أمس تقريراً عن دبي وأبوظبي كوجهتين مفضلتين لدى النيوزيلنديين والأستراليين في توقفاتهم العابرة أثناء رحلاتهم الجوية إلى أوروبا، حيث قد تستغرق مدة الرحلة الواحدة أحياناً 24 ساعة. وأكد أن الاختيار بين دبي وأبوظبي، يعد أمراً محيراً وشديد الصعوبة، ذلك أن كلاً منهما تمتلك مقومات سياحية رائعة.

وأضاف أن كلاً من دبي وأبوظبي جعلتا التوقف في الإمارات خياراً طبيعياً للنيوزيلنديين والأستراليين في سفرياتهم، حيث يشعرون فيها بسحر أوروبا. وحذر التقرير المتوقفين في المدينتين من أن الزيارة العابرة ستروق لهما كثيراً إلى الحد الذي يغريهم بمواصلة إقامتهم فيهما ونسيان وجهتهم الأصلية.