«مطار الشارقة» يكرم الفائزين ببرنامج «لأننا نهتم»

المصدر: الشارقة-البيان

كرمت هيئة مطار الشارقة مؤخراً الفائزين ببرنامج «لأننا نهتم» لآراء المتعاملين، الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه عام 2009،وأسهم في ابتكار بيئة إبداعية قائمة على الاقتراحات والآراء القيّمة التي حصل عليها المطار من المتعاملين والمسافرين والجمهور، وعززت مستوى الخدمات، وحققت أعلى معدلات الرضا من المتعاملين والمسافرين.

جرى التكريم في مبنى إدارة المطار، حيث قامت علياء عبيد الشامسي، مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين في الهيئة، بتوزيع الجوائز على الفائزين، وهي عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من شركة «العربية للطيران»، وتضمنت أسماء الفائزين كلاً من: سرمد الزدجالي ومحد شملان محمد وخليفة سعيد الكندي.

وأكدت علياء عبيد الشامسي أن هيئة مطار الشارقة تعمل على الاستفادة من مختلف الأفكار التي يطرحها المتعاملون والمسافرون والجمهور وتطبيقها عملياً لإيجاد بيئة إبداعية قائمة على خدمة المتعاملين والمسافرين، وفقاً لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الهيئة بالارتقاء بثقافة التميّز في المجالات والصعد كافة من خلال تعزيز خدمات المتعاملين والمسافرين عبر تبني أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في تقديم خدمات متميزة وذات مستوى عالمي.

وأعربت عن شكرها لجميع المشاركين بالأفكار والاقتراحات المقدمة للبرنامج الذي يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات في المطار، كما أعربت عن شكرها لشركة العربية للطيران على رعايتها لهذا البرنامج من خلال تقديم الجوائز للفائزين منذ إطلاقه.

وكانت هيئة مطار الشارقة قد أطلقت هذا البرنامج في عام 2009 بهدف رصد آراء المتعاملين ومستخدمي المطار، حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتمكينهم من الإدلاء بآرائهم وتقييم الخدمات.