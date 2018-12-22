استقرار ثقة المستهلكين في ألمانيا

المصدر: نورمبرغ - د ب أ

أظهرت بيانات معهد «جي إف كيه» لأبحاث السوق في ألمانيا استقرار ثقة المستهلكين في البلاد، رغم السحب المتكاثرة في الأفق الاقتصادي.

وبحسب بيانات المعهد، يتوقع المستهلكون ارتفاعاً طفيفاً في الدخل، لكن توقعاتهم بالنسبة للاقتصاد ومزاج المستهلكين تراجعت. وسجل مؤشر ثقة المستهلكين للشهر المقبل الصادر عن المعهد 10.4 نقطة، وهو نفس مستواه في ديسمبر الجاري، والذي كان تراجع من 10.6 نقطة في كل من أكتوبر ونوفمبر الماضيين.



ويتوقع «جي إف كيه» نمو الإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 1.7% مقارنة بمستواه في 2017، مع استمرار الارتفاع في 2019.

وقال رولف بويركل، المحلل الاقتصادي في المعهد: «الواضح أن الفجوة بين التوقعات الاقتصادية ككل والنظرة المستقبلية للحالة المالية للمستهلكين تتسع». وفي حين يتراجع التفاؤل بشأن الأفق الاقتصادي ككل بسبب الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن سوق العمل القوية في ألمانيا يبدو أن لها تأثيراً إيجابياً على توقعات المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الشخصية.