الإمارات بوابة التجارة الرئيسة في المنطقة

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد ــ غرافيك: حسام الحوراني

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، خلال العام الجاري وتراجع حركة التجارة الدولية، إلا أن تجارة الإمارات الخارجية شهدت نمواً إيجابياً، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة وقوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات ودول العالم.

1

عربياً وإقليمياً في صادرات وواردات السلع والخدمات.

15

عالمياً في الصادرات السلعية.

18

عالمياً في الواردات السلعية.

21

عالمياً في صادرات الخدمات.

17

عالمياً في واردات الخدمات.

3

عالمياً من حيث إعادة التصدير.

13 %

حصة الإمارات من إجمالي إعادة التصدير.

8 %

متوسط نمو الصادرات.

التجارة الخارجية:

784 ملياراً التجارة الخارجية خلال النصف الأول 2018

1.61 تريليون التجارة الخارجية 2017

99.8 % نمو التجارة الخارجية خلال 17 سنة

220 دولة ترتبط معهم الإمارات بعلاقات تجارية

10 دول تستحوذ على 59.7% من الصادرات

الهند تتصدر أهم عشرة شركاء تجاريين للصادرات

الصين تتصدر أهم عشرة شركاء تجاريين للواردات

عشر دول تستحوذ على 64.8% من تجارة إعادة التصدير