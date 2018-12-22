«تيك أواي» تستحوذ على «ديليفري هيرو» بمليار دولار

المصدر: أمستردام - (د ب أ)

وافقت شركة توصيل الأغذية للمنازل، الهولندية «تيك أواي دوت كوم»، على شراء أنشطة منافستها «ديليفري هيرو» في ألمانيا مقابل 930 مليون يورو (مليار دولار) لتنهي الشركتان مرحلة من المنافسة الضارية بينهما في السوق حيث كانت كل واحدة تسعى إلى الاستحواذ على أكبر حصة من السوق ولو على حساب ربحيتها.

وبحسب الاتفاق، ستدفع «تيك أواي»، ومقرها العاصمة الهولندية أمستردام، 508 ملايين يورو من قيمة الصفقة نقداً والباقي في صورة أسهم مقابل شراء شركات «بيتزا دوت دي.إي» و«لايفرهيلد» و«فودورا» التابعة لشركة «ديليفري هيرو» في ألمانيا والتي ستستحوذ على 18% من أسهم منافستها الهولندية. وأدى الإعلان عن الصفقة إلى ارتفاع سعر سهم «تيك أواي» 38% إلى 9ر61 يورو، وهي أكبر زيادة في تاريخ السهم، كما ارتفع سهم «ديليفري هيرو» بنسبة 25% تقريباً في تعاملات بورصة فرانكفورت.