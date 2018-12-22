«جوجل» تدرب الشباب في الإمارات على المهارات الرقمية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت Google.org الذراع المانح الخيري لشركة Google عن تقديم منحة مالية بقيمة 300 ألف دولار إلى «مؤسسة الإمارات»، المعنية بتمكين الشباب في الإمارات، بهدف تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية عن المهارات الرقمية والتطوير المهني لحوالى 5 آلاف شاب عاطل عن العمل في المناطق الريفية ومساعدتهم في الحصول على الوظائف.وتستهدف هذه الشراكات مع كل من «مؤسسة الإمارات» ومؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» و«أي سي دي إل العربية» أن تصل نسبة مشاركة الشابات إلى 50% على الأقل.

وكانت شركة Google أعلنت عن دخولها في شراكات استراتيجية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها مع مؤسّسة «أي سي دي إل العربية» التي ستطلق برنامجًا مشتركًا مع Google لتقديم الشهادات في مجال التسويق الرقمي.

وقال طارق عبدالله، رئيس التسويق الإقليمي في Google لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد دخلنا في عدد من الشراكات لمساعدة المتحدّثين باللغة العربية، سواء موظفين أو طلاب أو حتى عاطلين عن العمل، على تنمية مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية أو شركاتهم من خلال برنامجنا. ونتطلّع قدمًا لتعزيز انتشاره في المنطقة خلال العام 2019 لأننا نثق بأنّ الشباب العربي قادر على الإبداع والابتكار والتميّز».